Пропускная способность Панамского канала сократилась на треть из-за засухи

Теперь через канал будут пропускать ежедневно не более 24 судов, сообщил глава администрации канала Рикаурте Васкес

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Администрация Панамского канала была вынуждена сократить более чем на треть количество ежедневно проходящих через него судов из-за снижения уровня воды вследствие засухи. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на главу администрации канала Рикаурте Васкеса.

По его данным, теперь через канал будут пропускать ежедневно не более 24 судов. Это ограничение сохранится до конца апреля, когда в регионе начнется сезон дождей. Раньше через канал проходили в среднем 38 судов в день.

Такие меры существенно сократят доходы администрации Панамского канала - одного из важнейших мировых торговых путей. Согласно последним оценкам, потери в этом году составят $500-700 млн.

"Мы находимся в поиске решения проблемы, возникшей из-за снижения уровня воды, - заявил Васкес. - Это проблема для всей страны, а не только для канала". Агентство AP поясняет, что озера, окружающие канал, обеспечивают водой больше половины населения Панамы.