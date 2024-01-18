В Петербурге весной начнутся продажи автомобилей под новым брендом с завода "Автоваза"

Президент компании Максим Соколов отметил, что линейка продукции будет расширяться и за счет партнерских, лицензионных проектов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Продажи автомобилей под новым брендом, которые будут выпускаться на заводе "Автоваза" в Санкт-Петербурге, начнутся весной 2024 года. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-24" президент компании Максим Соколов.

"Линейка нашей продукции будет расширяться, в том числе за счет партнерских, лицензионных проектов. Выпускать такие проекты будет наш завод в Санкт-Петербурге. Именно он зарегистрировал новый бренд. Продажи под этим брендом начнутся совсем скоро - уже весной этого года", - сказал Соколов.

Соколов уточнил, что автомобили будут продаваться в дилерских центрах Lada, но это будет самостоятельная продукция Санкт-Петербургского автомобильного завода. "Каким он [бренд] будет - вы уже видели. А вот название будет презентовано совсем скоро", - добавил он.

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге - "Автозавод Санкт-Петербург", перезапущенный "Автовазом" в июне 2023 года, подал заявки в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков. Оба варианта выполнены в одном стиле - в виде буквы X, размещенной в овале. При этом один вариант - цветной, другой - черно-белый.

Ранее "Автоваз" сообщал о планах представить в 2024 году новый бренд автомобилей, под которым будут выпускаться лицензионные авто сегментов C и D.