"Россети" усилили режим работы из-за ухудшения погоды в ряде регионов РФ

На случай возможных аварийно-восстановительных работ в готовности находятся бригады энергетиков и спецтехника

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Энергетики группы "Россети" переходят на усиленный режим работы в некоторых регионах России в связи со сложной погодной обстановкой. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

Так, 18-20 января в Москве и Подмосковье, Ленинградской, Орловской, Калужской, Тульской, Ярославской, Липецкой, Тамбовской областях, Краснодарском и Красноярском краях, Карелии и Якутии ожидаются метель, гололед, ветер до 22 м/c.

Кроме того, лавиноопасная обстановка фиксируется в Чеченской Республике, Северной Осетии, Ингушетии, Адыгее. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях - дождь и сильные порывы ветра.

Эти факторы создают риски для работы сетевой инфраструктуры - гололедно-изморозевые отложения, налипание снега на проводах и падения на ЛЭП сторонних предметов, уточняют "Россети". На случай возможных аварийно-восстановительных работ в каждом регионе в готовности находятся бригады энергетиков и спецтехника.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.