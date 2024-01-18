Кабмин подготовил законопроект о расширении границ Арктической зоны РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что речь идет о двух районах ХМАО

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Правительство России подготовило законопроект о расширении границ Арктической зоны РФ за счет двух районов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал особое стратегическое значение Арктики как территории с колоссальными экономическими возможностями. "По поручению главы государства подготовлен законопроект о включении в состав Арктической зоны двух муниципальных районов ХМАО - Березовского и Белоярского", - сказал Мишустин.

По его словам, эти районы по своим географическим и природно-климатическим характеристикам схожи с территориями Арктики и соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития этого макрорегиона. "Это в том числе расширение наукоемких производств, разработка и реализация программы геологического изучения, освоение новых месторождений полезных ископаемых, сохранение и популяризация культурного наследия и языков малочисленных народов", - перечислил премьер.

Он обратил внимание, что эти районы ХМАО обладают значительным инвестиционным потенциалом в таких ключевых секторах, как добывающая и обрабатывающая промышленность, а также в лесопереработке, энергетике, туризме. "Их расположение обеспечит новые логистические возможности для страны", - отметил глава кабмина.

"Расширение границ Арктической зоны придаст дополнительный импульс развитию экономики и социальной сферы. Повысятся качество и уровень жизни граждан", - подытожил он.