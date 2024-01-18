Bloomberg: Shell сократит сотни сотрудников в целях повышения эффективности

Одними из первых будут ликвидированы должности в подразделении по разработке низкоуглеродных технологий, отмечает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Британская нефтегазовая компания Shell приступила к сокращению сотен рабочих мест, чтобы оптимизировать портфель проектов и повысить общей уровень организационной эффективности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, одними из первых будут ликвидированы должности в подразделении по разработке низкоуглеродных технологий. По словам двух источников агентства, затронутые организационными изменениями сотрудники на этой неделе в частном порядке уже получили соответствующие уведомления. Под сокращения также подпадут специалисты из подразделений по общим корпоративным вопросам и проектной деятельности и технологий.

"Shell стремится <...> уделять особое внимание производительности и упрощению процессов", - рассказал Bloomberg на условиях анонимности представитель компании. По его словам, в ходе сокращения персонала компания рассчитывает "оптимизировать портфель проектов, достигнуть нового уровня эффективности, а ее структура станет проще".

Как уточняет агентство, на конец 2022 года в Shell работало около 93 тыс. человек. По данным Bloomberg, ранее руководство компании уже сократило численность ее штата на 1,8 тыс. человек, продав часть сбытовых подразделений фирме Octopus Energy.