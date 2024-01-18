Дума приняла в I чтении законопроект о локализации машин такси

Уровень локализации предлагается измерять в баллах в соответствии с постановлением правительства

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об установлении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси. Документ был внесен на рассмотрение Думы в ноябре 2023 года. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Изменения предлагается внести в том числе в федеральный закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ".

Законопроектом предлагается предоставить субъектам РФ право устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси. Уровень локализации предлагается измерять в баллах в соответствии с постановлением правительства РФ аналогично норме о допуске автомобилей к участию в госзакупках. Документ также наделяет правительство РФ правом устанавливать категории транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, на которые не будут распространяться требования о локализации.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, новые нормы позволят поддержать российский автопром "и создать дополнительные условия для его развития, появления новых рабочих мест". "Надо помогать своим, российским, производителям и сделать все, чтобы автомобилестроение в нашей стране стало успешной, конкурентной отраслью промышленности", - подчеркнул Володин.

Ранее депутаты Госдумы приняли решение о замене машин автопарка Госдумы на отечественные марки. С начала года в гараж Госдумы поступили 33 автомобиля "Лада Веста". Постепенно, по мере выбытия иномарок из строя, депутаты будут обеспечиваться машинами "Москвич", "Лада", "Аурус".

Президент России Владимир Путин на встрече 3 августа с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. В Минпромторге отметили, что отечественные автопроизводители смогут удовлетворить потребность в автомобилях для госструктур. Совет Госдумы 18 сентября решил с 2024 года закреплять в избирательных округах за депутатами только произведенные в России автомобили.