Сбер намерен удвоить свою долю в Крыму в 2024 году

За первый год работы банка на полуострове она достигла 12%, рассказал глава банка Герман Греф

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Сбербанк в 2024 году намерен удвоить долю своего присутствия в Крыму, которая за первый год работы банка на полуострове достигла 12%. Об этом журналистам сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе визита на полуостров.

"В этом году планируем порядка 10 офисов еще открыть, удвоить количество наших банкоматов и как минимум удвоить нашу долю рынка здесь. Самое главное, что ставки кредитования в Крыму после нашего прихода резко упали. И все банки вынуждены сейчас тянуться до [уровня] наших сервисов. Потому что те сервисы, которые мы предлагаем в Крыму, они ничем не отличаются от сервисов, которые мы предоставляем в Москве или в любом другом населенном пункте нашей страны", - сказал Греф.

По его словам, за год доля Сбера на крымском рынке достигла 12%, на полуострове в настоящее время работает 14 офисов и порядка 130 терминалов.

В январе 2023 года Сбербанк объявил, что начинает работу на Крымском полуострове. В мае первые отделения открылись в Ялте и Севастополе, еще одно отделение заработало с июля в Керчи. В октябре в Симферополе заработал первый офис для розничных клиентов, с середины ноября в столице Республики Крым работает крупнейший на полуострове офис для юридических лиц.