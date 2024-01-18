Эксперт: объемы грузоперевозок по СМП будут рекордными следующие несколько лет

Спецпредставитель госкорпорации "Росатом" Владимир Панов отметил, что объем грузопотока по Северному морскому пути зависит в первую очередь от реализации соответствующих арктических проектов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) ежегодно будет ставить рекорды. Об этом на площадке клуба "Валдай" заявил спецпредставитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов в ходе дискуссии, посвященной итогам председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

"Мы каждый год будем видеть рекордное увеличение [грузопотока по СМП], то есть каждый год мы будем видеть исторический рекорд по всему пути. Соответственно, 2024 год тоже будет рекордным", - сказал Панов, отвечая на вопрос о том, будет ли к концу 2024 года достигнуто значение в 80 млн тонн.

Этот показатель, отметил он, был спрогнозирован в 2018 году, когда формировался федеральный проект по развитию СМП. "В планах учитывалась компания "Восток уголь" с объемом грузоперевозок в 30 млн тонн. Тогда и появился как раз целевой показатель 80 млн тонн, который потом был закреплен уже указом президента", - напомнил Панов. При этом он отметил, что объем грузопотока по СМП зависит в первую очередь от реализации соответствующих арктических проектов. "Новый проект стартует с этого года - это "Арктик СПГ-2", и сейчас идет колоссальная стройка проекта "Восток ойл". <…> На текущий момент мы видим, что ни один проект не остановился и инвестиции идут огромные", - рассказал спецпредставитель Росатома.

Объем перевозок по Северному морскому пути в 2023 году составил 36,254 млн тонн, превысив целевой показатель более чем на 250 тыс. тонн. По словам генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, рекордных показателей удалось достичь благодаря партнерам госкорпорации: ПАО "Новатэк", ПАО "Газпром нефть", ПАО "Лукойл", ПАО "ГМК "Норникель", которые перенаправили свои грузы с западного на восточное направление.

В декабре, выступая на форуме "Арктика: настоящее и будущее", Панов озвучивал прогнозы по объемам инвестиций в СМП и налоговым поступлениям от них: инвестиции в проекты, связанные с СМП до 2035 года составят около 19,5 трлн рублей, а налоги от арктических проектов - около 21 трлн рублей.