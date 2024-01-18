ОАЭ в рамках БРИКС намерены работать над решением глобальных экономических проблем

Министр экономики страны Абдалла бен Тук аль-Мари подчеркнул необходимость развития производства в государствах БРИКС

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты намерены использовать площадку БРИКС для работы над решением глобальных экономических проблем. Об этом заявил министр экономики страны Абдалла бен Тук аль-Мари.

"ОАЭ придут за стол переговоров в БРИКС для обсуждения экономической и торговой политики. Я думаю, что нам необходимо наращивать торговлю и сосредоточиться на выработке новых решений, чтобы действительно снизить уровень глобальных экономических вызовов. Это то, к чему мы стремимся", - сказал министр на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, члены БРИКС могут эффективно взаимодействовать для решения основных проблем мировой экономики, включая высокую инфляцию, дисбаланс спроса и предложения, а также нарушение глобальных цепочек поставок. Аль-Мари также подчеркнул необходимость развития производства в странах БРИКС с тем, чтобы участники объединения могли экспортировать на другие рынки товары с высокой добавленной стоимостью.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.