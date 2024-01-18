Петербургское УФАС возбудило дело против "Альфа банка" из-за рекламы

Банку грозит штраф по статье 14.3 КоАП РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении "Альфа банка" из-за распространения рекламы без согласия получателей, сообщили в пресс-службе УФАС.

"В соответствии с частью 7 статьи 38 ФЗ "О рекламе" ответственность за нарушение требований, установленных частью 1 статьи 18 данного федерального закона, несет рекламораспространитель. Рекламораспространителем указанной рекламы является АО "Альфа-Банк". В отношении банка возбуждено дело о нарушении закона о рекламе. Если вина будет доказана, банку грозит штраф по статье 14.3 КоАП РФ", - рассказали в пресс-службе.

Дело возбудили в связи с обращением жителя, который получал рекламу "Альфа банка" против своей воли, не дав соответствующего разрешения. В Петербургском УФАС напомнили, что, в соответствии с частью 1 статьи 18 закона о рекламе распространение рекламы с помощью средств связи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата.