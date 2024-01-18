Строительство канатной дороги в Казани планируют начать летом 2024 года

Работы продлятся ориентировочно 1,5 года

КАЗАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Строительство канатной дороги в Казани должно начаться летом 2024 года. Об этом сообщил главный архитектор проекта "Казанские канатные дороги "Аэромост" Михаил Гордеев на заседании итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана.

"Ведется проектирование, которое планируется завершить в апреле этого года. В мае 2024 года предполагается пройти экспертизу. И в конце лета, в июле 2024 года, планируется начать строительство объекта", - сказал Гордеев.

По ориентировочной оценке, отметил он, строительство канатной дороги займет 1,5 года. На сегодняшний день выполнены необходимые инженерные изыскательские работы, утвержден проект планировки и межевания территории, согласован эскизный проект, идет процесс получения земельных участков в аренду.

Согласно представленной информации, общая протяженность дороги составит 2,8 км. "Провозить она будет в каждом направлении 2,4 тыс. человек в час. И общее время в пути среднее составит 10 минут", - сказал Гордеев.

Канатная дорога пройдет от парка имени Горького до футбольного стадиона "Ак Барс Арена" через реку Казанка. Также, по проекту, будет промежуточная станция в районе парка "Урам".