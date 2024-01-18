Пассажиропоток входящих в "Аэропорты регионов" авиаузлов вырос на 19% в 2023 году

Показатель превысил 17,4 млн человек

ТАСС, 18 января. Суммарный пассажиропоток 10 авиаузлов, входящих в УК "Аэропорты регионов", вырос на 19% в 2023 году. Об этом сообщается на сайте управляющей компании.

"Суммарный пассажиропоток аэропортов, находящихся в управлении УК "Аэропорты регионов", в минувшем году превысил 17,4 млн человек. Данные включают показатели десяти аэропортов, находящихся под управлением компании. После значительного спада в прошлом году аэропорты не только восстановили пассажиропоток, но и превысили показатели допандемийного 2019 года. Несколько аэропортов установили новые рекорды по объемам перевозок", - говорится в сообщении.

В частности, впервые в новейшей истории аэропорт Екатеринбурга обслужил 7,38 млн пассажиров за год. Авиаузел Оренбурга достиг планки в 1 млн пассажиров. "Аналогичное достижение отметил и аэропорт Гагарин в Саратове, построенный с нуля в 2019 году. Аэропорт Нового Уренгоя, новый пассажирский терминал которого был официально открыт в феврале этого года, улучшил свои показатели пассажиропотока и достиг 1,055 млн пассажиров за год", - отмечается в сообщении управляющей компании.

Показатели по пассажиропотоку также увеличил аэропорт Тобольска. В 2023 году его услугами воспользовались 45 тыс. человек, что на 10% выше показателей первого года работы. Регулярные рейсы из Ремезова выполняются в 10 российских городов.

УК "Аэропорты регионов" основана в 2012 году. Под управлением компании находятся 10 аэропортов, в трех из них в настоящее время реализуются проекты комплексной модернизации аэропортовой инфраструктуры. Общий объем частных инвестиций в проекты, которыми оперирует компания, превышает 100 млрд рублей.

Компания управляет аэропортами Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Ростова-на-Дону, Нового Уренгоя, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Оренбурга и Тобольска. В 2022 году пассажиропоток составил 14,6 млн человек. До пандемии новой коронавирусной инфекции в 2019 году аэропорты "АР" обслужили 15,5 млн человек.