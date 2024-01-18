"Автоваз" планирует продать в январе 21 тыс. авто

Президент компании Максим Соколов сообщил, что продажи уже идут чуть больше прогноза примерно на 400 автомобилей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. План "Автоваза" по продажам на январь 2024 год составляет 21 тыс. авто, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

Это на 15% больше, чем в январе 2023 года, когда автопроизводитель реализовал 17,5 тыс. авто.

"Пока идем с небольшим плюсом. Январь всегда <…> "провальный" месяц с точки зрения продаж - не для "Автоваза", вообще для автомобильного рынка. <…> И я вот посмотрел статистику за последний десяток лет: всегда, вне зависимости от сложных, кризисных, ковидных ситуаций, всегда продажи у "Автоваза" в январе были в пределах 20 тыс. И в этом году мы запланировали 21 тыс., что в общем-то коррелируется со среднестатистическим объемом продаж в январе месяце", - сказал он, добавив, что продажи "Автоваза" уже идут чуть больше прогноза - на примерно 400 автомобилей.

При этом Соколов объяснил, что рынок находится при высокой ключевой ставке и, соответственно, высокой цене кредитов реагирует на любые макроэкономические новости. "Плюс еще, как правило, в этом месяце не "раскачиваются" госзакупки, потому что бюджет только-только доводится до бюджета получателей, разыгрываются конкурсы, и поэтому корпоративные продажи по госзакупкам, как правило, в январе месяце они не реализуются", - отметил глава "Автоваза".

Для стимулирования спроса на свои машины автопроизводитель также предлагает бонусные программы для клиентов и дилеров. "Мы поддерживаем интерес наших клиентов. Понимаем, что сейчас есть на рынке определенная стагнация, и в общем-то рынок показывает результаты ниже ожидаемого уже не первый, а третий месяц подряд. Поэтому понимаем, что первое полугодие будет непросто", - заключил Соколов.

Продажи "Автоваза" в 2023 году выросли почти в два раза по сравнению с результатом 2022 года, достигнув отметки в 352,6 тыс. авто. В 2024 году автопроизводитель планирует продать в России около 450 тыс., говорил ранее президент компании.