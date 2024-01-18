18 января, 13:06
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Siemens наблюдает "частичные ограничения" в цепочках поставок из-за кризиса в Красном море

Концерн прорабатывает альтернативные варианты доставок комплектующих

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Германский электротехнический концерн Siemens ощущает на себе влияние ситуации в Красном море, прорабатывает альтернативные варианты доставок комплектующих. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель фирмы.

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"Как и многие другие компании, мы в настоящее время наблюдаем частичные ограничения в наших цепочках поставок. Наши сотрудники уже работают с поставщиками над альтернативами для устранения возможных перебоев с поставками. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - указали там. 

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