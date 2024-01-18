"Киевстар" понесет убытки в размере около $95 млн из-за кибератаки

Масштабный сбой в работе мобильного оператора произошел 12 декабря

ГААГА, 18 января. /ТАСС/. Украинский мобильный оператор "Киевстар", по предварительным подсчетам, понесет убытки в размере около $95 млн из-за кибератаки, осуществленной в декабре 2023 года. Об этом сообщил международный телекоммуникационный холдинг Veon, в состав которого входит "Киевстар".

Как напомнили в компании, кибератака "прервала "предоставление услуг голосовой связи, передачи мобильных данных, широкополосного интернета, международного роуминга и SMS-услуг для клиентов "Киевстар" на Украине и за рубежом". Ликвидация последствий инцидента осуществлялась в несколько этапов, после чего клиентам были предоставлены различные скидки за лояльность, в том числе один месяц бесплатного обслуживания по определенным видам контрактов.

"Во многом из-за ограниченного периода, в течение которого критически важные услуги были недоступны, Veon не ожидает существенного финансового влияния на свои консолидированные результаты за год, закончившийся 31 декабря 2023 года", - отметили в компании. Однако холдинг ожидает потерю выручки по итогам 2024 года, вызванную мерами по обеспечению лояльности клиентов, принятыми "Киевстар" для компенсации неудобств. В общей сложности эти расходы "оцениваются примерно в 3,6 млрд гривен (около $95 млн)", уточнили в Veon.

Масштабный сбой в работе "Киевстара" произошел утром 12 декабря. Отключение сети привело к многочисленным проблемам в работе мобильной связи и интернета. В частности, отключилась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины - Приватбанка и Ощадбанка, - также о проблемах сообщал энергохолдинг "ДТЭК". Кроме того, в ряде регионов перестала работать система оповещения о воздушной тревоге.

В "Киевстаре" тогда заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака. СБУ возбудила дела по восьми статьям и проинформировала о критических повреждениях цифровой инфраструктуры оператора. 20 декабря компания заявила о возобновлении всех услуг. Сеть "Киевстара" охватывает все регионы Украины и включает около 24,4 млн мобильных абонентов и более 1 млн пользователей широкополосного интернета.