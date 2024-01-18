Лукашенко сообщил о планах продажи "частнику" бывшей сети ресторанов McDonald's

Президент Белоруссии отметил, что государство получило контроль над ресторанной сетью после ухода американской компании с белорусского рынка в рамках санкций Вашингтона против Минска

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Белорусские власти рассматривают вопрос продажи бывшей сети ресторанов McDonald's "частнику". Об этом президент страны Александр Лукашенко сообщил на совещании с руководством Совета министров республики.

"Сегодня эти 25 ресторанов по стране работают. Появился частник, который готов купить их, заплатить деньги, и деньги немалые. Нормальный белорус, у которого есть собственность, готов развивать эту сеть. Пожалуйста, мы предоставим еще в городах, в областных центрах для этой сети место для развития, строительства новых ресторанов. Нет - отдадим старые, которые у нас плохо работают или в полузакрытом состоянии. Мы готовы в этом плане помочь", - цитирует президента агентство БелТА.

По словам Лукашенко, государство получило контроль над ресторанной сетью после ухода американской компании с белорусского рынка в рамках санкций Вашингтона против Минска. "Ушли - до свидания, собственность принадлежит государству. Таким образом они бросили собственность, мы ее подняли, привели в порядок", - отметил белорусский лидер.

Он сообщил, что поручил держать на контроле вопрос работы бывшей сети McDonald's в Белоруссии пресс-секретарю президента Наталье Эйсмонт и первому вице-премьеру Николаю Снопкову. При этом и сам глава государства был вынужден погрузиться в проблему, хотя, по его словам, ни разу не был в McDonald's. "Пришлось окунуться, изучить эту систему. Ничего не пробуя и так далее", - сказал Лукашенко.

"На сегодняшний день поток людей [в работающих в республике с 18 апреля 2023 года под брендом Mak.by бывших ресторанах McDonald's] нарастает, как мне доложил Снопков. Люди с удовольствием едят то, что там готовят", - отметил президент, подчеркнув, что блюда в ресторанной сети изготовляются из белорусских продуктов.

Лукашенко указал на важность не только импортозамещения как такового, но и обеспечения качественного питания жителей республики. "Это наше, белорусское. И мы несем за это ответственность. Мы нормально кормим наших людей. Импортозамещение в питании людей - это самое главное. Питание людей - это здоровье. Все остальное ерунда. Гайки, болты и прочее - это мы умеем закручивать и производить", - добавил он.