Минприроды разработало правила работы частных компаний на ранних этапах геологоразведки

Глава ведомства Александр Козлов отметил, что государство продолжит контролировать региональные этапы геологоразведки

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минприроды России разработало правила работы частных инвесторов на региональном этапе геологоразведки, начиная от порядка предоставления таких участков. Об этом говорится в сообщении министерства.

Частные компании получили законодательно право на участие в ранних этапах геологоразведки в конце 2023 года. До этого такие работы выполняло и финансировало только государство. Проекты приказов Минприроды, регламентирующие правила работы частных инвесторов в региональных этапах геологоразведки, опубликованы на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Министерство поясняет, что Роснедра сформируют и разместят на своем сайте специальный перечень, куда войдут участки, доступные для ранней геологоразведки. "В нем для каждого объекта указываются сроки проведения работ, их содержание, а также объемы необходимого финансирования", - подчеркивается в сообщении.

Глава Минприроды Александр Козлов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что государство продолжит контролировать региональные этапы геологоразведки. "К этим работам допустят только российские компании с опытом работы не менее пяти лет, у которых нет случаев досрочного прекращения права пользования недрами в течение двух последних лет. У недропользователей должно быть достаточно квалифицированных специалистов, оборудования и финансового обеспечения для работы", - сказал он.

Проектную документацию на региональную геологоразведку готовят подведомственные учреждения Роснедр, с которыми инвестор обязан заключить соглашение. В документе указываются техническое задание на выполнение работ, сроки передачи геологической информации, отчетов обо всех этапах работ, а также закрепляется ответственность сторон. "Основанием для выдачи участков недр является решение комиссии, в которую войдут представители Минприроды России, Роснедр и их подведомственных учреждений, региональных властей", - говорится в сообщении. Минприроды также подчеркивает, что если на один участок недр поданы две заявки и более, то право пользования участком отдадут тому, кто первый отправил пакет документов, а при выявленных основаниях для отказа первой подавшей заявку компании, участок получит вторая.

"Приказы Минприроды России вступают в силу 1 сентября 2024 года одновременно с изменениями в закон "О недрах", - заключили в министерстве.