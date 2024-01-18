МВФ выделил Кении кредит на сумму более $940 млн

Рост экономики страны остается устойчивым перед лицом внешних и внутренних проблем, заявила замуправляющего директора МВФ и исполняющая обязанности президента Антуанетта Сайе

НАЙРОБИ, 18 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что предоставил Кении кредит в размере более $941 млн, из которых $624,5 млн будут направлены стране немедленно. Об этом сообщается на сайте организации.

Общая сумма выплат по различным кредитным линиям для Кении составляет около $2,6 млрд, следует из заявления МВФ.

Согласно прогнозу МВФ, ВВП Кении вырастет примерно на 5% в этом году. "Рост экономики Кении остается устойчивым перед лицом внешних и внутренних проблем", - заявила заместитель управляющего директора МВФ и исполняющая обязанности президента Антуанетта Сайе. По ее словам, транши МВФ позволяют руководству страны поддерживать стабильность на фоне внешних потрясений, а также продвигать курс реформ, направленных на развитие зеленой экономики. При этом инфляция остается высокой, на уровне 6,6% в декабре. По мнению МВФ, она может немного вырасти в первой половине 2024 года. Кенийский шиллинг также торгуется на историческом минимуме, около 160 за доллар.

По данным Национального казначейства Кении за январь, госдолг страны составляет $65,5 млрд. В декабре она отказалась от своих обязательств по выкупу части крупных еврооблигаций со сроком погашения в июне 2024 года на сумму $2 млрд. Вместо этого министр финансов Ньюгуна Ндунгу заявил, что страна выплатила $68,7 млн процентов по облигациям, избежав возможного дефолта.

При этом в ноябре президент Кении Уильям Руто объявил, что страна выплатит первый транш в размере $300 млн. Чтобы попытаться сократить задолженность, правительство подготовило ряд реформ, в том числе повышение налогов, которые должны принести дополнительные $1,8 млрд, чтобы дополнить бюджет, который на 2023-2024 годы запланирован в размере $22,6 млрд.