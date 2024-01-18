В Белоруссии скорректируют механизм продажи имущества иностранцами

По словам министра экономики Юрия Чеботаря, в стране "назвали это "донастройкой" механизмов защиты интересов Республики Беларусь"

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Правительство Белоруссии внесет коррективы в механизм продажи имущества собственниками из недружественных стран. Об этом сообщил журналистам министр экономики Юрий Чеботарь по итогам совещания у президента страны Александра Лукашенко.

"Мы назвали это "донастройкой" механизмов защиты интересов Республики Беларусь. По результатам совещания главой государства поручено разработать на уровне правительства исчерпывающий перечень таких случаев и, соответственно, принять такие решение. Это будут исключения из правил", - цитирует главу Минэкономики агентство БелТА.

В соответствии с указом президента Белоруссии "О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики" и законом о применении специальных ограничительных мер, ни одна компания, собственником которой является представитель недружественного государства, не имеет права без специального разрешения правительства и взноса в бюджет распродавать свое имущество. Министр экономики пояснил, что правительство не намерено отказываться от такого правила, но некоторые подходы при его применении будут скорректированы с учетом их негативного влияния на деятельность организаций в банковской, лизинговой и строительной сферах.

В середине октября 2023 года Лукашенко своим указом ввел систему контроля со стороны государства за отчуждением лицами из недружественных стран принадлежащих им акций белорусских компаний. Такое отчуждение возможно только с разрешения правительства и при условии уплаты продавцом в местный бюджет взноса в размере не менее 25% от рыночной стоимости отчуждаемых акций или недвижимого имущества.