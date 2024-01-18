"Руспродсоюз" заявил, что цены на импортные яйца вряд ли будут ниже российских

Зампредседателя правления ассоциации Дмитрий Леонов отметил, что оптовые цены на яйцо и в Казахстане, и в России демонстрируют рост с июня

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Стоимость импортных яиц с учетом логистики вряд ли будет ниже российских. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"На наш взгляд, импорт может дать небольшое дополнительное предложение товара, но продовольственная безопасность от этого не улучшится, отрасль инвестиционную привлекательность не обретет, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков с учётом логистики вряд ли будут ниже российских даже при нулевой пошлине", - рассказал Леонов.

Он отметил, что оптовые цены на яйцо в Казахстане, также, как и в России, начиная с июня демонстрируют рост. В то же время стоимость десятка яиц у казахских производителей в декабре в пересчете на рубли составила 82,5 рубля, что сопоставимо с ценами российских производителей.

По данным ассоциации, с 8 по 14 января десяток яиц в среднем по России стоил 133,9 рубля, неделей ранее - 133,2 рубля.

"Динамика пока повышательная, но темпы роста замедлились, это признак того, что скоро найдется равновесная точка спроса и предложения, и полка стабилизируется", - отметил Леонов.

О ситуации с ценами

Цены на куриные яйца в РФ в декабре 2023 года, по данным Росстата, выросли на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года они подорожали на 61,35%.

17 января Минсельхоз РФ сообщил, что цены производителей в России на куриные яйца за минувшую неделю снизились на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории соответственно, ожидается дальнейшее снижение цен в ближайшей перспективе. По данным Росстата, стоимость куриных яиц в России с 10 по 15 января 2024 года снизилась на 0,2%.