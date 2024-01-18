Цены на такси в Москве выросли в два раза на фоне снегопада

Видимость в столице ухудшится до 200 м из-за сильной метели

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Цены на такси в Москве в вечерние часы в среднем выросли в два раза из-за снегопада. В этом убедился корреспондент ТАСС.

"Цены в таких условиях регулируется автоматически. Если коротко - в плохую погоду спрос и цены на такси всегда выше, это практически неизбежно", - объяснили повышение цен в пресс-службе "Ситимобила". Там добавили, что в снег тяжелее ездить, среднее время выполнения одного заказа растет.

В "Яндекс Такси" рассказали ТАСС, что в периоды высокого спроса и недостаточного количества свободных машин начинает действовать повышающий коэффициент. Это временная и вынужденная мера, чтобы привлечь на линию больше водителей и таким образом нормализовать цены, отметили в сервисе.

"Из-за снегопада и метели в Москве передвигаться по улицам сложнее: скорость движения машин ниже обычного, значит поездка займет больше времени. При этом, желающих поехать на такси становится значительно больше. А водителей, наоборот, меньше: в такую погоду многие решают остаться дома. Это усугубляет и так непростую ситуацию с дефицитом водителей в отрасли", - говорится в сообщении "Яндекс Такси".

Ранее главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном снеге, метели, гололедице и снежных заносах с 15:00 четверга и до утра пятницы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что видимость в столице к вечеру ухудшится до 200 м из-за сильной метели.