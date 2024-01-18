СМИ: экономика столицы Эквадора не выдержит 60 дней режима ЧП

По данным газеты Primicias, средний и малый бизнес потеряли до 60% дохода, гостиничный сектор столкнулся с отменой 90% бронирований, а продажи в ресторанном бизнесе сократились вдвое

ГАВАНА, 18 января. /ТАСС/. Экономика столицы Эквадора Кито не выдержит 60 дней режима чрезвычайного положения, который был введен из-за вооруженных беспорядков в стране. Об этом сообщила газета Primicias со ссылкой на председателя Торговой палаты Кито Монику Эллер.

"Все ночные мероприятия отменены, бары и дискотеки не работают, рестораны снизили оборот. Эти меры дорого обходятся экономике Кито", - пояснила Эллер.

По данным газеты, средний и малый бизнес потеряли до 60% дохода, гостиничный сектор столкнулся с отменой 90% бронирований, а продажи в ресторанном бизнесе сократились вдвое.

Ранее министр производства и внешней торговли республики Сонсолес Гарсия заявила, что Эквадор находится на грани дефолта.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. Вооруженные силы и полиция Эквадора задержали 1 753 человека после начала беспорядков, вызванных бунтами в тюрьмах. Силовики изъяли почти 500 единиц огнестрельного оружия, примерно столько же бомб и более 5 тонн наркотических веществ. 8 января президент Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней и ввел комендантский час.