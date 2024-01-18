Минсельхоз в рамках беспошлинной квоты разрешил ввоз 18,5 тонны куриного мяса

Всего объем заявок, принятых на рассмотрение, составил 4 706,104 тонны

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минсельхоз России в рамках беспошлинной квоты разрешил ввоз в страну 18,5 тонны мяса домашних кур, следует из материалов министерства.

С 1 января 2024 года Россия обнулила пошлину на импорт замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. тонн, ее действие продлится до 31 декабря 2024 года включительно. Такая мера была введена для поддержания стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке.

Как указывается в материалах министерства, по состоянию на 18 января 2024 года, остаток объема отдельных видов мяса домашних кур замороженного, предназначенного для использования в производстве мясной продукции, в отношении которых предоставляется тарифная льгота, составил 139 981,5 тонны. Таким образом, объем, одобренный к поставке, составляет 18,5 тонны.

Минсельхоз отмечает, что всего объем заявок, принятых на рассмотрение, составил 4 706,104 тонны.

Накануне министерство сообщило, что отпускные цены на куриное мясо снижаются уже на протяжении семи недель. За последнюю неделю цены производителей на мясо кур опустились на 2,1%.