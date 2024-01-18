В Mercedes-Benz заявили об отсутствии проблем из-за ситуации в Красном море

Представитель компании сообщила, что "производство работает практически без ограничений"

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Германский автопроизводитель Mercedes-Benz не испытывает никаких сложностей из-за ситуации в Красном море, внимательно следит за развитием событий. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель компании в ответ на просьбу прокомментировать, какие последствия создает для Mercedes-Benz нынешняя ситуация в Красном море.

"Наши заводы возобновили работу, как и планировалось, после зимнего перерыва. Производство работает практически без ограничений", - отметила представитель Mercedes-Benz. "Мы находимся в тесном контакте с нашими поставщиками логистических услуг и подрядчиками и постоянно следим за ситуацией", - добавила она.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море. На фоне обострения ситуации в Красном море многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР. Однако этот путь занимает на 10-14 дней больше, что увеличивает издержки.

В результате несколько компаний в Европе столкнулись с нехваткой комплектующих, которые не успевают доставлять. В частности, американский автопроизводитель Tesla приостановит на две недели с 29 января работу большей части цехов на заводе под Берлином.