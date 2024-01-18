Азербайджан и Россия в 2023 году увеличили товарооборот на 17,5%

Он достиг $4,358 млрд

БАКУ, 18 января. /ТАСС/. Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2023 года составил $4,358 млрд, что на 17,5% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК).

По данным комитета, в 2023 году экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $1,196 млрд, увеличившись на 22,7%, а импорт товаров из РФ - $3,162 млрд (рост на 15,6%).

Согласно информации ГТК, Россия по итогам года заняла третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с Россией в этот период пришлось 8,52% внешнеторгового оборота республики.

По итогам 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился в сравнении с 2021 годом на 23,9% и достиг $3,71 млрд. Доля торговых операций с РФ в прошлом году составила 7,04% общего внешнеторгового оборота Азербайджана.