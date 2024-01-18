В ГД внесли законопроект об отмене платы за отопление при его отключении

Его актуальность обусловлена необходимостью обеспечить справедливость в отношениях между поставщиками коммунальных услуг и потребителями, говорится в пояснительной записке

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене платы за отопление за месяц, если у потребителей не было тепла в квартирах хотя бы один день. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект разработали вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты Владислав Даванков и замруководителя фракции Сардана Авксентьева. По нему предлагается дополнить новым положением ст. 157 Жилищного кодекса РФ (размер платы за коммунальные услуги).

"Потребитель коммунальных услуг имеет право не вносить плату за коммунальные услуги за один месяц в случае непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в течение одного дня, повлекшие снижение температуры воздуха в жилых помещениях ниже допустимой нормативной температуры, предусмотренной законодательством Российской Федерации", - указано в тексте законопроекта.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его актуальность обусловлена необходимостью обеспечить справедливость в отношениях между поставщиками коммунальных услуг и потребителями.