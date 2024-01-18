Azur Air запустит дополнительные рейсы из Сибири и Дальнего Востока в Таиланд

Самолеты будут летать с частотой один раз в 12 дней

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air запустит дополнительные прямые рейсы из городов Сибири и Дальнего Востока в Таиланд. Новые полетные программы начнутся в феврале и рассчитаны до конца зимнего расписания, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"Прямые рейсы в Паттайю откроются из Благовещенска, Владивостока, Новокузнецка, Томска и Хабаровска. Полеты из Томска начнутся 2 февраля, из Благовещенска - 5 февраля, из Новокузнецка - 7 февраля. Открытие программы из Хабаровска состоится 9 февраля, а из Владивостока - 14 февраля. Рейсы на Пхукет из Новокузнецка и Барнаула стартуют с 7 и 12 февраля соответственно", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что частота полетов сформирована в соответствии с запросом российских туристов и средней продолжительностью отдыха в Таиланде. По всем направлениям вылеты запланированы с частотой один раз в 12 дней. Из Благовещенска рейсы будут выполняться два раза в 12 дней.

Помимо рейсов в Таиланд, в маршрутной сети авиакомпании для жителей Сибири представили вылеты на Шри-Ланку из Красноярска и Новосибирска.