Reuters: Саудовская Аравия не приняла окончательного решения о присоединении к БРИКС

По данным агентства, присоединение к БРИКС может быть выгодным для королевства, крупнейшими торговыми партнерами которого являются Индия и Китай

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Саудовская Аравия по-прежнему рассматривает предложение стать членом группы БРИКС и еще не приняла окончательного решения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

По их сведениям, саудовские власти не считают 1 января крайним сроком для принятия решения. При этом один из собеседников агентства подчеркнул, что присоединение к БРИКС может быть выгодным для королевства, крупнейшими торговыми партнерами которого являются Индия и Китай.

"Саудовской Аравии еще предстоит оценить преимущества [вступления в БРИКС] и затем принять решение, процесс идет", - приводит Reuters слова источника.

16 января министр торговли Саудовской Аравии Маджед бен Абдалла аль-Касаби, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что официально королевство еще не присоединилось к БРИКС. При этом в начале января саудовское государственное телевидение сообщило, что с этого года страна стала полноценным членом объединения.

Решение пригласить новых участников в состав сообщества было принято на саммите БРИКС, который состоялся в Йоханнесбурге в августе прошлого года. Комментируя итоги встречи, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что королевство изучит приглашение и примет "соответствующее решение". По словам главы внешнеполитического ведомства, его страна ожидала от БРИКС подробностей относительно условий ее членства.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.