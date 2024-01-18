Hapag-Lloyd теряет из-за ситуации в Красном море десятки миллионов долларов в месяц

Дополнительные расходы составляют десятки миллионов долларов в месяц из-за того, что ее суда перенаправляются через мыс Доброй Надежды

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Германская компания Hapag-Lloyd, которая специализируется на контейнерных перевозках, несет из-за обострения ситуации в Красном море значительный убыток, а дополнительные расходы составляют десятки миллионов долларов в месяц из-за того, что ее суда перенаправляются через мыс Доброй Надежды. Об этом заявил ТАСС представитель концерна.

"Это имеет значительные последствия: с 21 декабря мы перенаправляем все суда через мыс Доброй Надежды. Дополнительные расходы составляют большое двузначное число в миллионах долларов", - отметил представитель концерна.

"Мы считаем ситуацию, как и прежде, непредсказуемой и опасной. Атаки по-прежнему продолжаются", - констатировал он.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море. Из-за сложившейся ситуации многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР. Однако этот путь занимает на 10-14 дней больше, что увеличивает издержки.

В результате некоторые компании в Европе столкнулись с нехваткой комплектующих, которые не успевают доставлять. В частности, американский автопроизводитель Tesla приостановил на две недели с 29 января работу большей части цехов на заводе под Берлином.