В Марий Эл за счет нацпроектов и программы развития создали более 1 тыс. рабочих мест

Привлечено 6 млрд рублей внебюджетных инвестиций, сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 января. /ТАСС/. Национальные проекты и индивидуальная программа развития Марий Эл позволили создать в регионе более 1 тыс. рабочих мест и привлечь 6 млрд рублей внебюджетных инвестиций. В республике сохраняется устойчивая положительная динамика развития, сообщили ТАСС в пресс-службе полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова по итогам его визита в регион.

"Глава Марий Эл [Юрий Зайцев] проинформировал полномочного представителя, что принимаемые меры по поддержке экономики позволили в 2023 году сохранить устойчивую положительную динамику развития. <…> По словам Юрия Зайцева, одним из драйверов ускоренного развития региона является реализация национальных проектов и индивидуальной программы, в рамках которой уже создано более 1 тыс. рабочих мест, привлечено 6 млрд рублей внебюджетных инвестиций, введено 12 социально значимых объектов", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что всего на реализацию региональных проектов в 2023 году за счет всех источников финансирования было выделено 17,1 млрд рублей, в том числе 7,9 млрд рублей из федерального бюджета.

Зайцев добавил, что регион успешно выполняет поставленные президентом России задачи по поддержке материнства и детства: проводится капитальный ремонт школ, строятся образовательные учреждения. Более 5,2 тыс. семей получают ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трех лет.

Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл была утверждена правительством РФ в 2022 году.