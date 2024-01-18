МЭР ожидает снижения экспорта и потребления нефти в экономике РФ к 2035-2040 годам

Первый замглавы министерства Илья Торосов сообщил, что также будет снижаться объем выработки электроэнергии на угле

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает снижения экспорта и объема потребления нефти российской экономикой к 2035-2040 годам. Об этом ТАСС сообщил первый замглавы министерства Илья Торосов.

"По нашим прогнозам, как экспорт, так и объем потребления нефти российской экономикой начнет снижаться около 2035-2040 годов. Также будет снижаться и объем выработки электроэнергии на угле, расти доля новых инновационных отраслей в экономике, в энергетике - атома и возобновляемых источников", - сказал Торосов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что уход от экономической и бюджетной зависимости России от углеводородов путем переориентации с сырьевого экспорта на производство продукции высокого передела является лейтмотивом Стратегии низкоуглеродного развития и всей климатической политики России.

"В соответствии с указом президента основной приоритет для нас - экономически оправданная декарбонизация, обеспечивающая высокие показатели социально-экономического развития и цель по достижению углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Данную сбалансированную концепцию реализовывали при подготовке тактического плана по реализации Стратегии, который в настоящий момент проходит согласование в ведомствах, в том числе с помощью проекта российской системы климатического мониторинга", - заключил Торосов.

Вклад нефти в экономику России

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил в интервью "Комсомольской правде", что бурного роста спроса на нефть в мире ожидать не стоит, нефтегазовый сектор не самая перспективная часть российской экономики.

Он отметил, что главная задача для России - оставаться наиболее конкурентоспособным производителем нефти и газа по мере того, как спрос в какой-то момент начнет сокращаться.

По оценке Орешкина, в ближайшие годы также будет меняться география и структура потребления. Он также указал на то, что по итогам 2023 года нефть и отрасли добычи дали нулевой вклад в рост экономики РФ.