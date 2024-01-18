Рост промпроизводства в ЕАЭС за 11 месяцев 2023 года составил 3,8%

В Армении рост промпроизводства составил 2,1%, в Киргизии - 1,8%, в России - 3,6%, в Казахстане - 4,3%

МОСКВА, 18 января /ТАСС/. Рост промышленного производства в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе - ноябре 2023 года составил 3,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года. Об этом говорится в материалах Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Так, в Армении рост промпроизводства составил 2,1%, в Киргизии - 1,8%, в России - 3,6%, в Казахстане - 4,3%. Тогда как наибольший рост промпроизводства был достигнут в Белоруссии - 7,9%. При этом на долю России в рассматриваемом периоде приходилось 87,6% общего объема промпроизводства союза, на долю Казахстана - 7,1%, Белоруссии - 4,4%, Армении - 0,5% и Киргизии - 0,4%.

"В структуре промышленного производства ЕАЭС в январе - ноябре 2023 года наибольший удельный вес занимала обрабатывающая промышленность (65,7%). Ее доля увеличилась по сравнению с январем - ноябрем 2022 года на 1,9 п.п. Удельный вес горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составил 25,9% (снизился на 2,2 п.п.)", - говорится в материалах.

ВВП союза за отчетный период увеличился на 3,3%. В Армении рост этого показателя составил 9,3%, в Казахстане - 4,7%, в Киргизии - 4,2%, в Белоруссии - 3,6%, в России - 3%.

Грузооборот в январе - ноябре 2023 года вырос в Киргизии (+8,6%) и Казахстане (+3,1%), пассажирооборот - в Армении (+72,1%), России (+13%), Казахстане (+11,2%), Киргизии (+8,6%) и Белоруссии (+8,4%). Уровень зарегистрированной безработицы по ЕАЭС составил 0,9% численности рабочей силы, также отмечается в материалах ЕЭК.