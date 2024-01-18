Bosch намерена сократить 1,2 тыс. рабочих мест в секторе ПО до 2026 года

В декабре Bosch уже сообщала о намерениях сократить 1,5 тыс. рабочих мест в секторе двигателей внутреннего сгорания

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Германская компания Bosch планирует сократить 1,2 тыс. рабочих мест в сфере разработки программного обеспечения до конца 2026 года, 950 из них - в ФРГ. Об этом сообщила газета Handelsblatt.

По информации издания, сокращения планируются провести в подразделении, которое называется "многопрофильные компьютерные решения", которое, среди прочего, занимается разработками для беспилотных автомобилей. Основная причина подобного шага заключается в том, что развитие полностью автоматизированного вождения продвигается значительно медленнее, чем ожидалось. Компания объявила, что начнет переговоры с представителями сотрудников. Сокращение рабочих мест должно происходить социально приемлемым образом.

В декабре Bosch уже сообщала о намерениях сократить 1,5 тыс. рабочих мест в секторе двигателей внутреннего сгорания.