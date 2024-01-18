ОДК заявила, что разработка вертолетных двигателей ВК-1600В и ВК-650В на "финишной прямой"

На сегодняшний день еще не существует отечественных двигателей такой размерности

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Разработка перспективных вертолетных двигателей ВК-650В и ВК-1600В находится на финишной прямой. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) по стратегии и программно-проектному управлению Михаил Ремизов.

"Мы выходим также в новые сегменты: это двигатели для легких и средних вертолетов. Это двигатель ВК-650В для вертолета "Анасат" - это преимущественно гражданское применение - и Ка-226 - преимущественно военное. И двигатель ВК-1600В для вертолета Ка-62. Оба эти двигателя находятся в стадии разработки, но где-то уже на финишной прямой", - сказал он.

Двигатель ВК-1600В предназначен для установки на вертолеты Ка-62, многоцелевые и специальные вертолеты взлетной массой 5-8 тонн. На сегодняшний день еще не существует отечественных двигателей такой размерности. О начале стендовых испытаний сообщалось в мае 2022 года. На базе ВК-1600В АО "ОДК-Климов" создаст самолетную модификацию ВК-1600С для легких пассажирских и транспортных региональных самолетов. ВК-650В предназначен для вертолетов Ка-226Т и "Ансат".