Путин поручил кабмину создать программу обучения в области ИИ для глав разных организаций

Особое внимание должно быть уделено "развитию навыков и компетенций по использованию больших генеративных моделей"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Правительство должно будет до апреля обеспечить разработку и утвердить дополнительную профессиональную программу в области искусственного интеллекта (ИИ) для руководителей крупнейших организаций образовательных учреждений и госструктур. Такое поручение по итогам прошедшей в ноябре конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" дал президент РФ Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля.

Кабмин вместе с ассоциацией "Альянс в сфере искусственного интеллекта" должен будет "обеспечить разработку и утверждение дополнительной профессиональной программы в области искусственного интеллекта для руководителей крупнейших организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов" РФ.

Особое внимание должно быть уделено "развитию навыков и компетенций по использованию больших генеративных моделей". Также президент поручил разрабатывать большие генеративные модели ИИ для внедрения в экономике.

Обучение должно начаться не позднее 1 апреля. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор "Альянса в сфере ИИ" Наталия Мальцева, они должны представить доклад главе государства не позднее 15 апреля.

Путин предложил создать специальную программу по обучению работе с ИИ в ходе выступления на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" 24 ноября. Глава государства подчеркнул, что обучение руководителей организаций должно начаться уже в первом квартале 2024 года, а внедрять инструменты искусственного интеллекта нужно максимально широко.

Генеративный ИИ способен генерировать тексты, изображения, видео и аудио, а также презентации и другие произведения на основе набора обучающих данных. Самыми известными из таких нейросетей являются ChatGPT и Midjourney.-