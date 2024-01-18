В ФАС заявили, что перерегистрация цены на "Икземпру" позволит возобновить поставки в РФ

Согласно опубликованному в базе ФАС решению, цена на препарат составит 24 974,34 рубля

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перерегистрировала цену на препарат для лечения рака молочной железы "Икземпра". Это позволит возобновить его поставки в Россию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

"По результатам анализа ФАС России согласовала перерегистрацию заявленной цены, что позволит производителю продолжить поставки в Россию", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в России возникла нехватка не имеющего аналогов онкопрепарата "Икземпра" на основе иксабепилона. По данным издания, за два последних года правообладатель лекарства - американская "дочка" "Р-Фарм" - ввела в оборот в стране только одну серию препарата. В компании объясняют, что из-за смены дистрибутора субстанции препарат подорожал и рассчитывают на повышение предельной цены для возобновления поставок.

Как отметили в ФАС, служба провела экономический анализ заявленной к перерегистрации цены на препарат с МНН иксабепилон в рамках постановления правительства РФ № 1771. Это связано с выявлением Росздравнадзором рисков возникновения дефицита "Икземпры" в форме выпуска "лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 15 мг".

"В соответствии с постановлением, цена на препарат будет пересмотрена через год и может быть снижена в случае снижения цен в референтных странах", - подчеркнули в ФАС.

Согласно опубликованному в базе ФАС решению, цена на препарат после перерегистрации составит 24 974,34 рубля.