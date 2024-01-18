Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,5 млн баррелей

На 12 января они составили 429,9 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 2,5 млн баррелей и на 12 января составили 429,9 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 3% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

На 19:04 мск мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE рос на 0,37%, до $78,42 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте поднималась на 0,62%, до $73,29 за баррель.