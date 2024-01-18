Путин поручил увеличить вычислительные мощности суперкомпьютеров в РФ

Также кабмину поручено разработать механизмы использования архивов государственных и муниципальных органов, библиотечных фондов в целях создания наборов данных

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать и реализовать комплекс мер, направленный на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров в России.

"Правительству Российской Федерации: разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров, находящихся в Российской Федерации, определив конкретные параметры увеличения этих мощностей", - говорится в перечне поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", опубликованном на сайте Кремля.

Также кабмину поручено разработать механизмы использования архивов государственных и муниципальных органов, библиотечных фондов в целях создания наборов данных. Специалисты машинного обучения смогут использовать их на безвозмездной основе. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, доклад об исполнении поручений глава государства ждет к 1 марта.

Кроме того, Путин поручил внести в законодательство изменения, которые позволят хозяйствующим субъектам участвовать в экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Также поручено установить ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу граждан в результате тестирования и использования технологий искусственного интеллекта.

Ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин, доклад президент ждет до 1 февраля.