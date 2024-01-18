Минфин США позволил американцам до 17 апреля платить налоги в России

Предыдущая версия разрешения позволяла осуществлять эти операции до 31 января

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Министерство финансов США продлило до 17 апреля действие разрешения, позволяющего американским гражданам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Об этом говорится в распространенной финансовым ведомством обновленной генеральной лицензии.

Ее предыдущая версия от 2 ноября прошлого года позволяла осуществлять эти операции до 31 января.

В документе отмечается, что "физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, разрешается платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты <...> при условии, что такие операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в Российской Федерации таких физических или юридических лиц США, до 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск - прим. ТАСС) 17 апреля 2024 года".

Тем самым американские власти делают исключение из санкций в отношении Центробанка, Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Минфина РФ. Лицензия не разрешает "дебетования находящихся на балансе финансового учреждения США" счетов ЦБ, ФНБ и Минфина.

"Генлицензия вступает силу 18 января 2024 года", - указывается в документе.