Посол РФ заявил о прибытии в ЦАР партии российского зерна объемом 50 тыс. тонн

В порту Дуала 17 января разгрузили первое судно с российской продовольственной гуманитарной помощью, рассказал Александр Бикантов

НАЙРОБИ, 18 января. /Корр. ТАСС Дарья Лабутина/. Партия продовольственной помощи объемом 50 тыс. тонн доставлена из России в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР). Об этом сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Банги Александр Бикантов.

"Вчера в порту Дуала (Камерун) было разгружено первое судно с российской продовольственной гуманитарной помощью. Сегодня должна начаться разгрузка второго судна с российской пшеницей. Общий объем помощи составит 50 тыс. тонн российского зерна", - сказал он.

Решение об оказании содействия ЦАР и другим странам континента было принято президентом РФ Владимиром Путиным в контексте второго саммита Россия - Африка, который состоялся в 2023 году в Санкт-Петербурге.