Дефицит финансирования на ремонт дорог в Краснодаре превысил выделяемые средства

Потребность обеспечения бюджета на эти цели оценили в 100 млн рублей

КРАСНОДАР, 18 января. /ТАСС/. Потребность финансирования мероприятий по содержанию дорог в Краснодаре составляет около 100 млн рублей, при этом дефицит обеспечения бюджета на эти цели достигает двух третей. Об этом мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил журналистам во время встречи с представителями средств массовой информации.

"Обеспечение бюджета на содержание дорог и ямочный ремонт дорог - одна треть. Потребность города 100 млн рублей, мы имеем возможность потратить только 35, а эти 60-70% остаются. Я надеюсь, что скоро ситуация изменится, будем доказывать, что Краснодар требует повышенного внимания", - сказал Наумов.

Он отметил, что в общей сложности Краснодар за последние 20 лет вырос почти в три раза. Вопрос транспортной логистики является одним из основных для города. Власти Краснодара принимают меры для строительства новых трамвайных линий.

В общей сложности в городе разработали проекты по развитию улично-дорожной сети на 17 млрд рублей, отметила председатель Городской думы Краснодара Вера Галушко. По ее словам, в 2024 году за счет средств национального проекта "Безопасные качественные дороги" в городе планируется отремонтировать 56 км дорог, еще более 20 км привести в порядок за счет средств местного бюджета.

По данным администрации Краснодара, по нацпроекту в 2023 году отремонтировали 65 км дорог.

В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, сюда ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет, а пробки все чаще достигают 9-10 баллов. Проблема связана, в том числе с масштабным жилым строительством, при этом исторически дороги в городе были узкими, также есть проблемы с качеством дорог. Местные власти принимают меры по снижению загруженности дорог, строят развязки, населению предлагают больше пользоваться общественным транспортом.