В Греции заявили, что экономика РФ оказалась более устойчивой к санкциям

Премьер-министр Кириакос Мицотакис сообщил, что санкции это "единственный экономический инструмент", которым располагает Запад и его сторонники

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Экономика РФ оказалась более устойчивой к санкциям, чем думали на Западе, но рестрикции мешают России вернуться на путь устойчивого роста. Такое мнение выразил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая в дискуссии на заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Что касается санкций, то российская экономика оказалась более устойчивой, чем мы думали", - сказал Мицотакис.

По словам Мицотакиса, санкции это "единственный экономический инструмент", которым располагает Запад и его сторонники.

"Именно поэтому нам необходимо сделать больше для того, чтобы не было никакого уклонения от санкций в той степени, в которой это возможно", - добавил он.

Премьера спросили о том, что греческие танкеры перевозили в обход санкций против России российскую нефть, что, по словам ведущего дискуссию, сделало более сложным сохранение введенных ЕС ограничений цен на нефть из РФ. "Мы очень четко дали понять владельцем греческих судов, что необходимо соблюдать международные санкции, и они это сделали", - ответил Мицотакис.

Украинский вопрос

Мицотакиса также спросили о том, видит ли он, что в этом году будет какая-то возможность переговоров по окончанию конфликта на Украине в связи с "мирным планом Киева". "Я не уверен, что увижу какой-то конец конфликта, к сожалению, в ближайшее время. В данном случае я думаю, что потребуется время до тех пор, пока серьезное урегулирование может быть обсуждено. Вот почему в перспективе важно продолжать оказывать Украине как военную, так и финансовую поддержку, потому что если мир должен быть достигнут, то он должен быть достигнут на условиях Украины", - ответил премьер.