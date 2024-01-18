Нейросеть Kandinsky в 2023 году создала более 200 млн изображений

В Сбере отметили, что Kandinsky заняла первое место по темпу роста и стала второй после Stable Diffusion по популярности среди разработчиков по версии американского ресурса по теме искусственного интеллекта Hugging Face

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Свыше 200 млн изображений было создано 12 млн пользователей нейросетью Сбера Kandinsky в 2023 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сбера.

"Генеративная модель Сбера Kandinsky подводит итоги прошлого года. По данным разработчиков, нейросеть создала более 200 млн генераций по текстовым запросам, а ее аудитория превысила 12 млн уникальных пользователей", - рассказали в пресс-службе.

В Сбере отметили, что Kandinsky заняла первое место по темпу роста и стала второй после Stable Diffusion по популярности среди разработчиков по версии американского ресурса по теме искусственного интеллекта Hugging Face, где собраны лучшие open source-решения.

В июне 2022 года Сбер выпустил первую версию своей нейросети Kandinsky.