Оверчук обсудил с премьером Киргизии вопросы энергетики и строительство школ

В ходе переговоров стороны также уделили внимание вопросам в области межрегионального сотрудничества и промышленной кооперации

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров обсудили вопросы сотрудничества в области энергетики и строительство школ с обучением на русском языке. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Рассмотрены приоритетные задачи расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, особое внимание в ходе переговоров уделено вопросам в области образования, энергетики, межрегионального сотрудничества и промышленной кооперации", - указано в сообщении по итогам встречи.

Отмечается, что Оверчук и Жапаров также обсудили ход реализации проекта строительства в Киргизии девяти совместных школ с обучением на русском языке, подготовку к проведению 11-й российско-киргизской межрегиональной конференции и 25-го заседания межправительственной российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Ранее с Жапаровым в Москве встретился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.