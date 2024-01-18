Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,20-0,42%

Курс юаня вырос до 12,26 рубля, доллара - до 89,05 рубля, евро снизился до 96,62 рубля

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг сохранял разнонаправленный характер торгов, индекс Мосбиржи снизился после очередной попытки штурма 3 200 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи опустился на 0,20%, до 3 178,85 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,42%, до 1 124,98 пункта. Курс юаня вырос на 0,048%, до 12,26 рубля, доллара - на 0,10%, до 89,05 рубля, евро снизился на 0,13%, до 96,62 рубля.

Цены на нефть с переменным успехом пытаются пробиться к $80 за баррель Brent, опираясь на тревожную ситуацию с судоходством в Красном море.

Внешний фон при этом в целом улучшился. "Отскочили почти все котировки на сырьевом рынке. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за минувшую неделю оказалось ниже прогнозируемого", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги ОГК-2 (+2,41%), котировки "Газпрома" (+1,77%), привилегированные акции "Мечела" (+1,39%), бумаги "Полюса" (+1,25%), котировки ЛСР (+0,64%), акции "Русгидро" (+0,61%), бумаги Мосбиржи (+0,48%).

"Газпром" на повышенных объемах вышел в уверенный плюс без конкретных фундаментальных причин. Очевидно, инвесторы вспомнили о сохранении возможности выплаты дивидендов газовым гигантом по итогам 2023 года, чего ранее не исключили представители самой компании. Напомним, однако, что "Газпром" на данный момент сообщил о падении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2023 года на 44%, до 446,1 млрд рубля против 799,7 млрд рубля годом ранее. Отчетность предупреждает о перспективе сдержанных выплат", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

"Мечел", ЛСР, "Русгидро", Мосбиржа и "Фосагро" потенциально могут стать дивидендными историями с выплатами за 2023 год, полагает эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки "Озона" (-2,4%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,8%), котировки ТМК (-1,64%), бумаги "Магнита" (-1,51%) и расписки "Русагро" (-0,95%). Многие бумаги развивали нисходящую коррекцию после повышения ранее на этой неделе, отмечает Кожухова.

Прогноз на завтра

Фактор пятницы и склонность рубля к укреплению, обусловленная приближением пика налогового периода, могут сдерживать покупательскую активность. Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 19 января - 3 100 - 3 225 пунктов, по курсу доллара - 87,5-90,5 рубля.

Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи покажет колебания в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов. Пара доллар/рубль проторгуется в диапазоне 88,5-90 рубля, евро/рубль - в коридоре 95-97 рубля, пара юань/рубль - в коридоре 12,1-12,6 рубля.

Завтра из экономической статистики выделим декабрьские продажи на вторичном рынке жилья США. Инвесторы продолжат следить за заявлениями на площадках и в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.