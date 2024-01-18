В Берне заявили, что решения по активам РФ должны соответствовать международному праву

Представитель швейцарского Государственного секретариата экономики Фабиан Майенфиш сообщил, что "общая сумма резервов и активов Центрального банка Российской Федерации в Швейцарии составляет 7,4 млрд швейцарских франков"

ЖЕНЕВА, 18 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцария стремится к тому, чтобы дискуссии о заблокированных российских активах привели к решениям, которые соответствуют ее правовой системе, целям внешней политики и международному праву. Об этом заявил ТАСС официальный представитель швейцарского Государственного секретариата экономики (SECO), отвечающего за экспортный контроль, Фабиан Майенфиш.

В ответ на просьбу пояснить позицию Берна в отношении заблокированных российских активов он отметил: "Федеральный совет (правительство Швейцарии - прим. ТАСС) продолжает внимательно следить за усилиями, предпринимаемыми на международном уровне в отношении российских активов, находящихся под санкциями, в частности за дискуссиями в "Большой семерке" и ЕС по поводу иммобилизованных государственных активов России". "Швейцария стремится обеспечить, чтобы различные текущие дискуссии привели к решениям, которые соответствуют ее правовой системе, международному праву и целям внешней политики", - подчеркнул Майенфиш.

Он сообщил, что по состоянию на 25 ноября 2022 года в Швейцарской Конфедерации были заморожены финансовые активы "на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (около $8,63 млрд - прим. ТАСС) и 15 объектов недвижимости". В свою очередь "общая сумма резервов и активов Центрального банка Российской Федерации в Швейцарии составляет 7,4 млрд швейцарских франков (более $8,5 млрд - прим. ТАСС)". "Эту сумму иммобилизованных активов следует отличать от суммы замороженных средств и активов в Швейцарии (7,5 млрд швейцарских франков - прим. ТАСС), последние принадлежат или контролируются лицами, компаниями или организациями, находящимися под санкциями, и подлежат замораживанию, как указано в статье 15 постановления о мерах, касающихся ситуации на Украине", - отметил официальный представитель SECO.

Майенфиш оставил без ответа вопрос корреспондента ТАСС о том, претерпела ли изменение позиция Берна по российским активам после визита президента Украины Владимира Зеленского, который 15 января встретился с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, а 16 января выступил на заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает антироссийские санкции Евросоюза. Российское правительство в свою очередь в 2022 году утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

Использование замороженных активов РФ в интересах Украины

Агентство Bloomberg сообщило 12 декабря 2023 года, что Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые намерен затем направить Киеву. Согласно документу, Еврокомиссия (ЕК) планирует таким образом получить около 15 млрд евро до 2027 года. Самый большой объем таких активов - 191 млрд евро - заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии, которая только за 9 месяцев 2023 года получила с них прибыль в размере 3 млрд евро. На саммите сообщества 14-15 декабря 2023 года лидеры ЕС не утвердили предложенный ЕК план.

16 января вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что Евросоюз приступил к технической работе по реализации плана ЕК.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил 18 января журналистам, что страна примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада о конфискации ее активов, но в настоящее время анонсировать их повода нет, чтобы это не стало дополнительным стимулом к мыслительному процессу у противников. По словам дипломата, сейчас видно, что идея постепенно обретает более конкретные контуры, но до ее реализации дело в практическом плане еще не дошло.