РФ выделит средства на поиск за рубежом имущества СССР и Российской империи

Субсидия на эти цели будет выделена Предприятию по управлению собственностью за рубежом, входящему в Управление делами президента России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия выделит средства на поиск, оформление и юридическую защиту своей зарубежной недвижимости, в том числе времен СССР и Российской империи. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Субсидия на эти цели будет направлена Предприятию по управлению собственностью за рубежом, входящему в Управление делами президента (УДП) России. Средства выделяются на покрытие затрат, связанных с "осуществлением поиска недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав <...> и юридической защитой этого имущества".

Согласно постановлению от 2015 года, УДП и МИД в пределах своей компетенции должны организовывать поиск, оформление и защиту заграничной недвижимости РФ. На эти цели выделялась субсидия, ее могли получать организации, подведомственные УДП. Но с 2021 года правила субсидирования были скорректированы, поиск такого имущества перестал быть основанием для выделения средств.

Нынешний указ президента возвращает субсидии и назначает конкретное уполномоченное предприятие.

Другим указом главы государства предприятию выделена субсидия на возмещение расходов по содержанию и эксплуатации федеральной российской недвижимости за рубежом.