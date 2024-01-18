UNEP создаст центр оценки рисков для своей финансовой инициативы

Она объединит банки, страховые и инвестиционные компании, заинтересованные в продвижении идей устойчивого развития

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Программа ООН по окружающей среде (UNEP) откроет в 2024 году центр оценки рисков для своей финансовой инициативы. Об этом заявила исполнительный директор UNEP Ингер Андерсен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы объявляем о создании в 2024 году центра оценки рисков для финансовой инициативы UNEP, которая объединяет банки, страховые и инвестиционные компании, заинтересованные в продвижении идей устойчивого развития, - сказала она. - UNEP говорит о трех кризисах: человечество уже получило климатический кризис, кризис отношений человека и природы и кризис загрязнения окружающей среды, накопления отходов, опасных химических веществ. Мы выбрасываем в окружающую среду то, что нас потом отравляет. Деловая активность в некоторых уголках мира уже не подлежит страховому покрытию, разрушаются цепочки поставок, идет деградация экосистем, отравляются вода и воздух".

"Природа всем обеспечивает человека, - указала Андерсен. - Вся экономика основывается на ней - сельское хозяйство, строительство, добыча полезных ископаемых, возведение жилья и производство потребляемых нами товаров. Долгое время мы думали, что будем бесконечно получать это, что мы можем выбрасывать, дробить, насыщать ядами то, что получаем от природы, бездумно перемещать ее виды по миру. Все это создает неизвестные риски для производства и для страхования".

"Мысли о том, что дожди всегда будут, что урожаи обязательно будут, что будет доход на вложенный капитал - все это больше не работает. По оценкам UNEP, $58 трлн мировой экономики зависят от даров природы. Человек разрушает все и скоро может разрушить тонкий слой, который защищает атмосферу, что сделает планету не пригодной для жизни", - подытожила она.