В Госдуму внесли законопроект об увеличении сумм особо крупных нарушений авторских прав

Предлагается установить, что деяния признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм превышает 500 тыс. рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить в Уголовном кодексе РФ суммы, которые считаются крупным и особо крупным размером в статье об ответственности за нарушение авторских и смежных прав. Документ размещен в думской базе данных.

Сейчас в примечании к ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) указано, что деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают 100 тыс. рублей, а в особо крупном размере - 1 млн рублей.

Законопроектом предлагается установить, что деяния признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 500 тыс. рублей, а в особо крупном размере - 2 млн рублей. В документе указано, что новое положение будет распространяться на части 2 и 3 указанной статьи, которые касаются ответственности за незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а также приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или фонограмм для сбыта.

Также законопроектом предлагается дополнить ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) примечанием, согласно которому крупным размером в настоящей статье признается стоимость имущества, превышающая 1 млн рублей, а особо крупным размером - 4 млн рублей. Сейчас крупным размером по данной статье считается сумма в 250 тыс. рублей, а особо крупным - 1 млн рублей. В пояснительной записке указано, что законопроект направлен на либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства.