Кабмин выделит более 237 млн на проведение четвертого Евразийского женского форума

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Правительство РФ выделит свыше 237 млн рублей на проведение в 2024 году четвертого Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

"Направить в 2024 году бюджетные ассигнования в размере 237 779,1 тыс. рублей <…> на финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением четвертого Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге", - указано в документе.

Как сообщал в октябре вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, проведение форума запланировано на 18-20 сентября 2024 года, на нем будет представлено порядка 20 проектов совета форума. Он отмечал, что в 2021 году было поддержано предложение создать постоянный координационный механизм "женской двадцатки", и сотрудничество на этой платформе уже разворачивается, в 2024 году председательство в ней переходит к Бразилии.

Форум был создан по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, впервые он прошел в сентябре 2015 года. Мероприятие проводится раз в три года.